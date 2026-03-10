Detectan a 300 “aviadores” en nómina docente en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Detectan a “aviadores” en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de Michoacán dieron a conocer que detectaron a unos “300” aviadores en la nómina docente del estado a personas que figuraban como profesores, pero que en realidad ocupaban otros cargos públicos, sin dar clases en las aulas.

300 “aviadores” en la nómina docente de Michoacán

En conferencia de prensa donde la titular de la Secretaría de Educación de Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, dio a conocer que la entidad es la que se posicionó como la que más logró combatir el rezago educativo a nivel nacional, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que detectaron a 300 “aviadores” en la nómina docente del estado.

Al respecto, explicó que se trata de personas que figuraban como profesores, pero que en realidad se desempeñaban en otros cargos públicos, sin hacerse presentes en los salones de clase.

Luego de detectar a estos “aviadores”, el gobernador de Michoacán señaló que su gobierno dejó de pagarles salarios, pues estas personas seguían recibiendo dinero como docentes.

Igual añadió que esto forma parte de un proceso de ordenamiento administrativo dentro del sistema educativo michoacano, con el principal objetivo de evitar el pago de salarios a personas que no trabajan en las aulas. Un procedimiento que, agregó, se realiza cada año.

Gobernador de Michoacán. Foto: Charbell Lucio

Michoacán, el que más logró combatir el rezago educativo

Por otra parte, la secretaria de Educación de Michoacán, Gabriela Molina, dijo que el estado es el que más logró combatir el rezago educativo a nivel nacional, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De acuerdo con estas cifras, Michoacán es la entidad que reportó avances en la reducción de la deserción escolar, principalmente gracias a la redistribución de recursos en el sistema educativo.

Al respecto, informó que actualmente tienen un presupuesto de 2 mil 200 millones de pesos para ejercer durante este 2026, el cual servirá para fortalecer distintos niveles educativos y programas que fomenten la permanencia de estudiantes en las escuelas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.