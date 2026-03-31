Vinculan a proceso a Osmar, adolescente acusado del feminicidio de dos maestras en Lázaro Cárdenas

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Foto: Especial

Un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán vinculó a proceso a Osmar “N”, el adolescente de 15 años implicado en el feminicidio de dos profesoras en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas.

Tras la reanudación de la audiencia inicial, el juez determinó que existen elementos suficientes para procesar al menor por el delito de feminicidio, y conforme a lo estipulado en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se le impuso la medida cautelar de internamiento preventivo, por lo que permanecerá recluido en el Centro de Justicia Integral para Adolescentes en Morelia.

Además, la autoridad judicial fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá integrar las pruebas restantes antes de continuar con las siguientes etapas del proceso.

Este proceso judicial se deriva del incidente ocurrido en Lázaro Cárdenas, donde Osmar presuntamente atacó a las docentes con un rifle AR-15, disparando por lo menos en 14 ocasiones.

Las investigaciones previas apuntaron a que el menor era seguidor de grupos misóginos y antifeministas, lo que refuerza la tipificación del delito como feminicidio.

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