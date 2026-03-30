En 15 días se prevé presentar propuesta de ley para juzgar a menores como adultos en Michoacán

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Ramírez Bedolla propone juzgar como adultos a menores Foto: Gobierno de Michoacán

En un lapso de 15 días, el Gobierno de Michoacán alista la entrega al Congreso de la Unión de la iniciativa de ley para que menores de edad que cometieron delitos de alto impacto sean juzgados como adultos, señaló el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Iniciativa para juzgar a menores como adultos en Michoacán

El gobernador indicó:

“Un tema es que un menor cometa una infracción, o que cometa un delito menor, eso es un tema donde todos estamos de acuerdo en que no puede ser imputable, aunque sí debe sujetarse a un proceso porque hay un delito. Otro caso es cuando hay saña, premeditación, un delito grave como el homicidio, el secuestro, cuando ya la agresión a la sociedad es muy alta. Entonces, ahí es donde estamos trabajando la iniciativa, la vamos a mandar muy pronto, pero sí consulté a la Fiscalía; estamos trabajando con el DIF, con Sipinna, en revisión de la iniciativa. Es un tema muy serio, no es un tema a la ligera, no es nada más enviar por enviar una iniciativa, tiene que estar perfectamente sustentada, valorada y estamos trabajando en este documento y yo creo que en 15 días estaremos enviando esta iniciativa con toda la información que hemos recabado”.

Caso Lázaro Cárdenas impulsa reforma

Luego del caso registrado en Lázaro Cárdenas, donde un menor de 15 años asesinó a dos profesoras de la preparatoria a la que asistía, el mandatario estatal indicó que enviaría una propuesta para legislar en esa materia.

Órdenes de aprehensión por caso Arantepacua

En otro tema, cuestionado sobre las recientes órdenes de aprehensión emitidas contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y otros ex mandos policiales por la masacre ocurrida en Arantepacua en el año 2017, el actual gobernador consideró que esto es un acto que acerca la justicia a dicho pueblo indígena.

“Creo que es un gran avance, muy significativo de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, el haber integrado favorablemente las carpetas de investigación por los hechos ocurridos en Arantepacua, sobre todo porque el nuevo Poder Judicial obsequió las órdenes de aprehensión. Éste es un paso muy relevante al tema de justicia en torno a los asesinatos, los homicidios, en la comunidad de Arantepacua. Se giró orden a la persona que tenía mando de los elementos de Seguridad Pública, que era el secretario de Seguridad Pública en aquel momento, que es quien giraba las órdenes de los elementos en el momento que se dieron los hechos en Arantepacua, que es Juan Bernardo Corona, el secretario en ese momento. La implicación que la fiscalía detectó y que los jueces avalaron con esta orden de aprehensión es una línea de mando que llega hasta el exgobernador, al exsecretario de Seguridad Pública, al exsubsecretario de Seguridad Pública y otros elementos más, también altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública”, refirió el gobernador.

Hechos registrados en Arantepacua en 2017

Los hechos que derivaron en las órdenes de aprehensión ocurrieron el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen, Michoacán, donde irrumpieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, la cual, según las investigaciones posteriores, resultó en una masacre y graves violaciones a los derechos humanos.

En total, se registraron cuatro ejecuciones extrajudiciales, incluida la de un menor de edad; otros 12 pobladores resultaron agredidos y se documentaron 10 casos de tortura. También hubo 48 detenciones arbitrarias, decenas de allanamientos y más de mil víctimas indirectas.

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