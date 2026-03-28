Impugnan liberación de policías ligados al Cártel de Jalisco en Michoacán

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Foto. César Cabrera / Uno TV

La Fiscalía de Michoacán impugnó la liberación de 11 policías municipales de Ecuandureo acusados de presuntos nexos con el CJNG, luego de que un juez determinó que las pruebas presentadas no eran suficientes para vincularlos a proceso.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, explicó que los oficiales fueron liberados, pero no fueron exonerados, por lo que deberán cumplir medidas cautelares mientras continúa el proceso legal.

Impugnan liberación de policías de Ecuandureo ligados al CJNG

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la liberación ocurrió porque el juez consideró que la cantidad de droga asegurada era mínima y que los parches con siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación no eran prueba suficiente.

Además, el juez negó la solicitud para revisar los teléfonos celulares de los policías, donde presuntamente se encontraba información sobre filtración de operativos.

El fiscal señaló que la autoridad judicial negó en dos ocasiones la extracción legal de la información de los celulares, lo que retrasó la presentación de pruebas.

Policías liberados pero siguen bajo investigación

Aunque los policías fueron liberados, deberán cumplir medidas cautelares como:

Presentarse a firmar cada 15 días

No salir de la ciudad

No abandonar su domicilio

El caso ya fue impugnado y se encuentra en segunda instancia, donde una magistratura penal revisará la decisión del juez.

Por su parte, el Poder Judicial informó que el Tribunal de Disciplina Judicial también dará seguimiento al caso para revisar la actuación de los servidores públicos involucrados en el proceso.

La resolución sobre la apelación podría determinar si los policías vuelven a ser procesados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

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