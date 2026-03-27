Sin localizar el celular de Osmar, menor que asesinó dos maestras en Lázaro Cárdenas

GENERANDO AUDIO...

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán. Foto: Charbell Lucio

La Fiscalía de Michoacán confirmó que fueron 14 los disparos de arma larga que realizó Osmar N., contra el personal docente de la Preparatoria “Antón Makárenko” en Lázaro Cárdenas, Michoacán.



Al menos ocho tiros dieron en el blanco. Además, el menor tenía a su disposición en el momento del ataque, otras 64 balas adicionales.

“Entra directo y hace unas primeras detonaciones y a uno de los maestros le impacta en la cabeza, en la nuca. El maestro estaba de espaldas hacia el mostrador”. Carlos Torres Piña, fiscalía general de Michoacán.

El fiscal general del estado, señaló que la agresión fue directa y que hasta el momento se desconoce el motivo del ataque.



Asimismo, confirmó que aún no se localiza el celular del adolescente para saber si otras personas participaron en el atentado, ni se sabe con certeza el origen y propietario del arma, pues la familia dijo no tener conocimiento de ella.



Durante el cateo en su domicilio, se pudo confirmar que el video con el arma subido a sus redes horas antes del ataque, si fue grabado en ese lugar, además de que no se encontró más armamento, pero sí los medicamentos controlados que consumía.

“Señala que la sustrajo de su domicilio, ya se cotejó la matrícula, no está registrada la matrícula en ninguna corporación policiaca o en alguna corporación de seguridad. Los padres dicen que desconocen del arma y él dice que sólo la tomó de su casa, no menciona más”. Carlos Torres Piña, fiscalía general de Michoacán.

Osmar, cuya primera audiencia fue celebrada este jueves, enfrenta cargos por feminicidio y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, sin embargo, en tres años quedaría libre, al ser catalogado como menor infractor.



Por ello, ya se trabaja por marcar un precedente al buscar juzgar como adultos a menores que cometan delitos graves contra la sociedad.

“Recuerden que por ser menos de edad tienen ciertas garantías, la misma ley nacional que establece estos procedimientos entre adolescentes, pues no pueden acceder a tres años o cinco años de las sanciones en caso de que sea prisión preventiva. Él tiene 15 años, por lo tanto, alcanzará máximo tres años. Así dice la ley”, Carlos Torres Piña, fiscalía general de Michoacán.

Por último, el fiscal no descartó una investigación hacia los padres del menor, cuyas identidades no se han revelado, ni tampoco contra este movimiento denominado Incels, del cual no se tenía registro en Michoacán.

“La mamá ha estado operando, pero le hemos hecho saber que debe de ayudar. ¿Podría ser algún tema de descuido, incluso de que no tomara los medicamentos, o no estuvieran pendientes de que el joven tuviera este seguimiento precisamente de salud? Es un tema que se estará revisando cuando vayan pasando los términos y la audiencia. Insisto, por ser menor de edad, tenemos que cuidar mucho su procedimiento”. Carlos Torres Piña, fiscalía general de Michoacán.

Como resultado, este jueves le fue impuesta la medida cautelar de internamiento preventivo, y la audiencia continuará el lunes 30 de marzo a las 9:00 horas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.



