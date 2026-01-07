Abren registro para vivienda social en Cuautla desde el 12 de enero

GENERANDO AUDIO...

A partir del lunes 12 de enero, se abrirán los registros para acceder a vivienda social en Cuautla, Morelos, confirmaron las autoridades, quienes detallaron los requisitos para poder ser parte del programa.

¿Qué se sabe del proyecto Vivienda social en Cuautla?

De acuerdo con Jesús Tlacaelel Rosales Puebla, coordinador técnico del programa Hábitat Morelos y enlace estatal de Vivienda para el Bienestar, el programa está dirigido a personas trabajadoras que ganan uno o dos salarios mínimos.

Para ser parte de la vivienda social, será necesario que las personas interesadas acudan directamente al predio del desarrollo habitacional para conocer el edificio muestra, resolver dudas y recibir información oficial sobre el proceso. Durante esta visita también podrán manifestar su intención de compra.

De acuerdo con Rosales Puebla, el trámite inicial tendrá una duración aproximada de 30 minutos, lo que permitirá a los solicitantes obtener un primer convenio como posibles adquirentes de una vivienda social en Cuautla, sin procesos largos o complicados.

Con dicho esquema de atención directa se busca reducir tiempos de gestión y facilitar el acceso a la vivienda social, especialmente para la población trabajadora con menores ingresos. El objetivo es ofrecer procesos claros, ágiles y cercanos, que fortalezcan el bienestar de las familias.

¿Cómo serán las viviendas sociales en el Cuautla?

Las viviendas están diseñadas para ofrecer condiciones dignas y funcionales, aseguraron autoridades. Cada una contará con:

Dos recámaras

Sala

Cocina

Comedor

Baño completo

Cuarto de servicio

Permitiendo así, según autoridades, que las familias accedan a un patrimonio con certeza jurídica y calidad habitacional.

El anuncio se realizó tras la visita de Carlos Romero, director nacional de Ingeniería Económica del Infonavit, con quien se revisó el avance del desarrollo habitacional Muxcu, ubicado en Cuautla y conocido como Plan de Ayala, así como el modelo de atención a posibles beneficiarios.

