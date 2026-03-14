Activan Protocolo Alba en Morelos por desaparición de estudiante de Conalep en Cuernavaca

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Protocolo Alba por desaparición de Rubí Itzel Carbajal. Foto: Fiscalía Morelos.

La desaparición de Rubí Itzel Carbajal, estudiante del Conalep en Cuernavaca, provocó la activación del Protocolo Alba en Morelos por parte de autoridades estatales. La Fiscalía de Morelos emitió una ficha de búsqueda para localizar a la adolescente de 16 años, quien fue vista por última vez el viernes 13 de marzo de 2026 en el municipio de Cuernavaca.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, la activación del Protocolo Alba en Morelos se realizó para agilizar la localización de la menor, debido a que se considera que su integridad podría encontrarse en riesgo.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar información que contribuya a ubicar a la estudiante del Conalep en Cuernavaca.

Activan Protocolo Alba en Morelos por desaparición de Rubí Itzel Carbajal

La Fiscalía de Morelos informó que la desaparición de Rubí Itzel Carbajal Rodríguez, de 16 años, ocurrió en el municipio de Cuernavaca. Tras el reporte, se emitió una ficha de búsqueda y se activó el Protocolo Alba en Morelos, un mecanismo utilizado para la localización de mujeres y adolescentes reportadas como desaparecidas.

Este protocolo permite coordinar acciones de búsqueda inmediata entre autoridades y difundir la información de la persona desaparecida para facilitar su identificación.

Según la información oficial, la adolescente es estudiante del Conalep, institución a la que asistía antes de que se reportara su desaparición.

Características de la estudiante desaparecida en Cuernavaca

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía de Morelos, Rubí Itzel Carbajal mide aproximadamente 1.55 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene ojos color café oscuro y cabello castaño ondulado.

Las autoridades indicaron que, al momento de su desaparición, la estudiante del Conalep en Cuernavaca vestía el uniforme escolar de la institución.

La vestimenta consistía en una playera tipo polo color azul con la leyenda Conalep, pantalón de vestir color azul marino y zapatos negros.

La difusión de estas características forma parte de las acciones para facilitar la identificación de la adolescente en caso de que alguien tenga información sobre su ubicación.

Fiscalía de Morelos pide apoyo para localizar a Rubí Itzel Carbajal

La Fiscalía de Morelos y familiares de la adolescente solicitaron la colaboración de la sociedad para aportar cualquier información que ayude a localizar a Rubí Itzel Carbajal.

Las autoridades indicaron que cualquier dato que contribuya a encontrar a la estudiante puede ser reportado a las instancias correspondientes para continuar con las acciones de búsqueda.

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