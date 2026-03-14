Morelos activa Plan de Seguridad Universitaria con alcaldes de 20 municipios

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Se busca la instalación de 5 mil cámaras de videovigilancia. FOTO: Cuartoscuro

El Gobierno de Morelos y presidentes municipales iniciaron este viernes en Cuernavaca los protocolos para implementar el Plan Integral de Seguridad Universitaria en los 20 municipios donde existen campus de universidades públicas. La reunión fue encabezada por el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, con el objetivo de coordinar acciones de seguridad en los alrededores de las instituciones educativas.

El acuerdo con los municipios se enfoca en reforzar la seguridad extramuros de los campus, es decir, en las zonas externas de universidades, preparatorias y escuelas. Las autoridades buscan mejorar las condiciones de seguridad para estudiantes, docentes y personal educativo en calles y espacios cercanos a los centros académicos.

Plan Integral de Seguridad Universitaria en Morelos

Entre las acciones contempladas en el Plan Integral de Seguridad Universitaria se encuentra la instalación de 5 mil cámaras de videovigilancia, además de reforzar infraestructura urbana en las zonas cercanas a las escuelas.

De acuerdo con Edgar Maldonado Ceballos, los alcaldes también plantearon sumar más luminarias, senderos seguros y paraderos seguros en los alrededores de los campus universitarios.

El funcionario destacó que las autoridades municipales recibieron de forma positiva el proyecto y manifestaron su disposición para trabajar de manera coordinada con el Gobierno estatal.

También informó que la próxima semana iniciarán diagnósticos en cada campus y unidad académica, con el fin de identificar necesidades específicas en materia de prevención y riesgos de seguridad.

Retirarán venta de alcohol cerca de universidades

Una de las primeras medidas será retirar negocios que vendan bebidas alcohólicas en los alrededores de las escuelas, con el objetivo de reducir riesgos en zonas universitarias.

El secretario de Gobierno señaló que existe un compromiso conjunto entre autoridades estatales y municipales para alejar estos establecimientos de los campus, preparatorias y universidades.

Gobierno de Morelos llama al diálogo en la UAEM

Durante el encuentro también se abordó la situación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que acumula 12 días de paro de labores debido a un plantón de estudiantes.

Maldonado Ceballos afirmó que, según expresiones recogidas por autoridades, una parte importante de la comunidad universitaria pide reanudar las clases para continuar con sus estudios.

El funcionario reiteró que el diálogo entre autoridades universitarias y estudiantes es la vía para alcanzar acuerdos y aseguró que el Gobierno estatal está dispuesto a colaborar para facilitar ese proceso.

Se prevé que el próximo martes la gobernadora Margarita González Saravia dé a conocer las primeras acciones concretas del Plan Integral de Seguridad Universitaria en Morelos.

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