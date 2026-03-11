Marchan universitarios en Cuernavaca para exigir justicia por Kimberly y Karol y un alto al acoso
Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) salieron este miércoles a las calles para exigir justicia por los asesinatos de Kimberly y Karol y también para exigir un alto al acoso sexual que se da en la máxima casa de estudios.
La marcha fue convocada para salir de tres puntos distintos: la Paloma de la Paz, al norte de Cuernavaca; el Seguro Social de Plan de Ayala, al oriente y El Polvorín, en el sur.
Las tres marchas caminarán hacia el centro de Cuernavaca donde, frente al Palacio de Gobierno, harán un pronunciamiento.
Hasta el momento se reportan unas 150 personas participando en estas tres marchas simultáneas.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.