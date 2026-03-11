Marchan universitarios en Cuernavaca para exigir justicia por Kimberly y Karol y un alto al acoso

GENERANDO AUDIO...

Marcha en Cuernavaca, Morelos. Foto: Óscar Guadarrama

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) salieron este miércoles a las calles para exigir justicia por los asesinatos de Kimberly y Karol y también para exigir un alto al acoso sexual que se da en la máxima casa de estudios.

La marcha fue convocada para salir de tres puntos distintos: la Paloma de la Paz, al norte de Cuernavaca; el Seguro Social de Plan de Ayala, al oriente y El Polvorín, en el sur.

Las tres marchas caminarán hacia el centro de Cuernavaca donde, frente al Palacio de Gobierno, harán un pronunciamiento.

Hasta el momento se reportan unas 150 personas participando en estas tres marchas simultáneas.

