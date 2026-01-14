Ciclista poblana narra secuestro en la Siglo XXI y denuncia zonas más peligrosas

GENERANDO AUDIO...

En la Siglo XXI, Morelos, secuestraron a una ciclista. Foto:Gettyimages/Ilustrativa

Hace unos días, la ciclista Ana Gallardo salió a rodar junto con amigos por la autopista Siglo XXI, en los límites de Puebla y Morelos, donde sufrió un secuestro exprés. Tras vivir momentos de extrema tensión, logró recuperar su libertad.

En un video, Ana, originaria de Puebla, narró que toda la autopista Siglo XXI resulta peligrosa para ciclistas, por lo que recomendó no detenerse ni circular por los siguientes puntos:

Atlixco, Puebla

Izúcar de Matamoros, Puebla

Tepeojuma, Puebla

Cuernavaca, Morelos

Cuautla, Morelos

“Si generalmente sales a rodar en la Siglo XXI, aquí en Puebla, de lo que decimos la inter, Cuautla, Morelos, Izúcar de Matamoros y Tepeojuma, no salgas a rodar. No vayas a esa zona por nada del mundo. Unos amigos y yo fuimos víctimas de la inseguridad que está a tope”, relató.

Indicó que el hecho ocurrió el sábado 10 de enero, en un punto cercano a Cuautla, Morelos; sin embargo, advirtió que el problema no se limitó a una sola zona.

“Esto pasó el sábado por un punto de Cuautla, pero la gente dice: ‘no vayas ahí’, y no, no es sólo ahí. Por la voz de estas personas que se dedican a esto sabemos que no es nada más ese punto, es toda la Siglo XXI. Los límites de Morelos, Estado de México, Cuautla, Puebla, Izúcar de Matamoros y Tepeojuma. No salgan a rodar. No esperes a que te pase a ti. Estamos en un momento horrible en el país”, explicó Ana, subcampeona mundial de Ultraman 2025, de acuerdo con su biografía de Instagram.

Aseguran camioneta relacionada con el secuestro en Morelos

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, informó que fue asegurada una camioneta presuntamente relacionada con el secuestro de la ciclista poblana, y que se mantenía coordinación con autoridades de Puebla para esclarecer el caso.

Detalló que la denuncia se presentó en el estado de Puebla; no obstante, ambas entidades trabajaron de manera conjunta. Añadió que las personas privadas de la libertad realizaron un pago a los delincuentes para obtener su liberación.

“Se dio seguimiento y se puso a disposición esa camioneta. Horas después se realizó una denuncia en el estado de Puebla, no en Morelos. Esta administración respeta a las víctimas; cuando una víctima no quiere dar parte a una autoridad local, se hace un trabajo responsable y se da seguimiento. Vamos a dar con los responsables”, aseguró.

