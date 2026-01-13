Mujer de la tercera edad es atacada por más de 10 perros; video captó agresión

GENERANDO AUDIO...

Perros atacaron a mujer de la tercera edad. Foto: Getty

Una mujer de la tercera edad fue atacada por una jauría de, al menos, una decena de perros mientras caminaba por las calles de Morelos. La agresión fue captada por cámaras de seguridad y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes, la mujer cruzaba la calle cuando los animales salieron corriendo de una vivienda. Uno tras otro, los perros se fueron llegando hasta la víctima, quien, en un intento de repeler a la jauría, pierde el equilibrio y termina en el piso.

Después de caer, las mordidas contra la mujer continuaron en varias partes del cuerpo, las piernas, los brazos, incluso se ve a uno de los perros morderle, aparentemente, la cabeza de la señora.

Al ver el ataque de la jauría, un hombre, quien salió de la misma vivienda que los perros, primero trato de contenerlos con el sonido de las manos, pero al notar que acorralaban a la mujer en el piso corrió para tratar de alejar a los canes.

Entre patadas, puñetazos y aventones, el sujeto trató de alejar a los perros, quienes buscaban a toda costa morder a la mujer. La grabación también comparte como el hombre trata también de levantar a la víctima sin éxito.

Los gritos de la víctima y los ladridos de los perros habrían alertado a los vecinos y un joven, armado con una escoba, también trató de detener el ataque del que fue testigo a la distancia, ya que cuando comenzó, él barría su calle.

¿Qué se sabe del estado de salud de la mujer atacada por el perro?

Lugo de que se viralizara la grabación del ataque de la jauría a la mujer, hasta el momento no se ha informado de manera oficial el estado de salud que guarda la víctima. Aunque, reportes aseguran que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

