Hallan en Tepoztlán cuerpo de Michelle Itzayana, estudiante de la UAEM desaparecida en Morelos

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Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que el cuerpo localizado el 2 de junio en las inmediaciones de Tepoztlán corresponde a Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 24 de mayo.

La identificación se logró mediante estudios de genética e identificación humana, así como por el reconocimiento de prendas y pertenencias realizado por familiares de la joven, informó la dependencia estatal.

Fiscalía confirma identidad de Michelle Itzayana

En un comunicado, la Fiscalía señaló que la determinación se realizó tras diligencias practicadas por la Coordinación General de Servicios Periciales.

La institución indicó que continuará con las investigaciones para establecer las causas del fallecimiento de la estudiante.

Asimismo, reiteró que el caso será investigado con perspectiva de género y aseguró que mantendrá acompañamiento institucional con los familiares de la víctima.

“Esta institución agotará todas las líneas de investigación para precisar las causas del deceso de la víctima“, señaló la Fiscalía.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado ayer en las inmediaciones de Tepoztlán, se logró establecer que corresponde a Michelle Itzayana.



Esta… pic.twitter.com/jfCqtftylF — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) June 3, 2026

UAEM lamenta muerte de su estudiante

Horas después de la confirmación oficial, la UAEM informó a su comunidad universitaria sobre el fallecimiento de Michelle Itzayana, quien cursaba estudios en el Sistema Universitario de Educación Mixta (SUEM).

La universidad expresó su solidaridad con Yessica Calderón Segura, profesora de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática y madre de la joven.

“La Universidad demanda el esclarecimiento de los hechos y confía en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes con responsabilidad, profesionalismo y apego a la ley“, señaló la institución en un comunicado firmado por la rectora Viridiana Aydeé León Hernández.

Michelle Itzayana desapareció el 24 de mayo

Michelle Itzayana Fuentes Calderón fue vista por última vez el domingo 24 de mayo en Morelos, por lo que familiares y autoridades activaron su búsqueda.

Su caso ocurrió en medio de la preocupación de la comunidad universitaria por otros reportes recientes de alumnas desaparecidas vinculadas con la UAEM.

Tras la confirmación de su fallecimiento, la Fiscalía de Morelos informó que continuará las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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