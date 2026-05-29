Revelan que alcalde prófugo de Cuautla, Jesús Corona, tenía una nómina secreta

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En Cuautla, Morelos, se detectó una nómina secreta. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Morelos, la síndica en funciones de presidenta municipal de Cuautla, Nancy Echeverría Guerrero, reveló que presuntamente Jesús Corona, alcalde prófugo, operaba una nómina alterna o secreta para funcionarios cercanos y que el Ayuntamiento gastaba alrededor de cinco millones de pesos (mdp) mensuales en combustible.

¿Cómo detectaron la nómina secreta en Cuaulta, Morelos?

La nómina alterna fue localizada durante la preparación del pago de la quincena. Echeverría Guerrero aseguró que la detección de la presunta irregularidad no afectará el pago de los trabajadores.

“Les puedo decir que había una nómina alterna, la cual va a desaparecer. Estamos apenas revisando de (cuántos) trabajadores del Ayuntamiento (estaban). Precisamente fue cuando preparamos la quincena. La nómina de trabajadores del Ayuntamiento se va a cubrir. Estamos revisando los nombres para que no exista esa duplicidad en nóminas”.

DOBLE NÓMINA Y HASTA 5 MDP EN GASOLINA AL MES GASTÓ JESÚS CORONA



La alcaldesa de #Cuautla, Nancy Echeverría que detectó una doble nómina al asumir el cargo como sindica en funciones de presidenta y que ahora que están por pagar la quincena se va a identificar cuántos son los… pic.twitter.com/J42vNb6K7V — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) May 28, 2026

Al ser cuestionada sobre el monto destinado a esa nómina, la síndica indicó que próximamente se dará a conocer más información; sin embargo, adelantó que solamente en combustible se detectó un gasto de cinco millones de pesos en un mes y aseguró que no existen cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Insisto, eran cinco millones de pesos en gasolinas, simplemente en dos quincenas. No hay cuentas congeladas”.

De acuerdo con la funcionaria, el personal incluido en la presunta nómina secreta de Jesús Corona recibía una compensación igual o incluso mayor a su salario.

Operativo Enjambre

La semana pasada, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención de Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, por su presunta relación con actividades y grupos criminales en Morelos.

En ese contexto, García Harfuch añadió que las autoridades buscan a Jesús Corona, alcalde de Cuautla, quien permanece prófugo.

A inicios de año, un grupo criminal acusó públicamente al edil de mantener presuntos vínculos con diversas organizaciones delictivas.

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