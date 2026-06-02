Mujer exhibe golpiza de su expareja y fuerte video causa indignación en Morelos

GENERANDO AUDIO...

En Morelos, un video causó indignación. Foto: Getty Images / Ilustrativa

En Morelos, un caso de violencia indignó a la sociedad luego de que una mujer identificada como Paula compartió un video en el que exhibió una presunta agresión por parte de su expareja. En las imágenes se observa cómo recibe puñetazos, patadas y jalones de cabello.

Fuerte video indigna en Morelos

A través de su cuenta de Facebook, Pau Fa Mel, como se identifica en dicha red social, también difundió fotografías de las agresiones que, aseguró, sufrieron ella y sus hijos. El video contiene escenas de violencia explícita. Paula explicó que decidió hacer públicas las imágenes porque estaba cansada de que no le creyeran.

Advertencia: El siguiente material contiene violencia explícita e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

IMÁGENES SENSIBLES🚨



Mujer exhibe golpiza de su expareja y video causa indignación en Morelos pic.twitter.com/CKkLLlKnxb — Uno TV (@UnoNoticias) June 2, 2026

“Él es Jorge Francisco Rabadan Torres, mi exesposo y padre de mis cuatro hijos. Y su familia lo respalda (su madre María Maricela Torres Altamirano y sus hermanos Israel y Emmanuel Rabadan Torres). No acostumbro a responder a publicaciones ni entrar en dinámicas de victimización, pero tampoco voy a guardar silencio cuando se distorsiona la realidad”.

“En este video se muestran hechos que ocurrieron y que marcaron profundamente mi vida y la de mis hijos. Durante mucho tiempo escuché que ‘nunca pasó’, que ‘se exageró’ o que ‘se inventó’. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas”. En la publicación realizada el 30 de mayo, la mujer añadió:

“No publico esto por venganza ni por dinero. Lo publico porque la verdad importa. Porque las víctimas no deberían cargar además con el peso de ser llamadas mentirosas. Y porque nadie tiene derecho a reescribir una historia que otras personas vivieron en carne propia”.

Autoridades brindan apoyo

Tras la difusión del video en redes sociales, las autoridades informaron que el caso ya es investigado y que la mujer recibe acompañamiento institucional. La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con la presunta agresión difundida en redes sociales.

#FiscalíaMorelosInforma📄 COMUNICADO DE PRENSA



Ante la denuncia pública en redes sociales respecto a una agresión contra mujeres, la Fiscalía General del Estado de Morelos reafirma su compromiso de agotar las acciones legales conducentes para garantizar el acceso a la justicia,… pic.twitter.com/VcOlaSSfMt — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) June 2, 2026

A través de un comunicado, la dependencia señaló que el Centro de Justicia para las Mujeres mantiene contacto con las denunciantes para fortalecer las indagatorias y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La institución afirmó que busca garantizar el acceso a la justicia, la protección de los derechos de las víctimas y la eventual sanción de los responsables. Asimismo, reiteró que mantiene una política de cero tolerancia a la violencia contra mujeres, niñas y niños, por lo que aseguró que ningún acto de este tipo quedará impune.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres de Morelos, Clarisa Gómez Manrique, aseguró que ya establecieron contacto con Paula para implementar acciones que garanticen que no exista impunidad.

“Sobre el tema de Paula, que ha denunciado violencia familiar, informo que desde la Secretaría de las Mujeres Morelos, tanto su servidora como las Abogadas de las Mujeres, hemos estado en contacto con ella, con el fin de implementar acciones que garanticen cero impunidad ante este hecho lamentable”.

Además, señaló que, por instrucciones de la gobernadora Margarita González Saravia, se implementarán acciones inmediatas de atención y prevención, además de brindar acompañamiento a la víctima y a sus hijos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.