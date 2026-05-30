Tras días prófugo, detienen a Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos

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Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos. Foto: Facebook.

Después de permanecer prófugo de la justicia durante algunos días tras el reciente Operativo Enjambre en Morelos, autoridades federales detuvieron este sábado a Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, acusado de los delitos de extorsión y delincuencia organizada.

Cae Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos, en Operativo Enjambre

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que la detención de Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, fue realizada por el Gabinete de Seguridad con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en seguimiento a las acciones impulsadas dentro del Operativo Enjambre.

En continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este día fue detenido por el @GabSeguridadMX gracias al Centro Nacional de Inteligencia Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 30, 2026

Precisó que la detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).

La captura del alcalde de Cuautla ocurre días después de que autoridades federales informaran sobre otras detenciones en Morelos relacionadas con la misma operación. El pasado 20 de mayo fueron detenidos funcionarios y exfuncionarios municipales en distintos municipios de la entidad como parte de las investigaciones federales.

Más de 85 funcionarios detenidos en Operativo Enjambre

García Harfuch informó que, con esta operación, ya suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos como resultado de las acciones implementadas dentro del Operativo Enjambre.

Entre las personas detenidas se encuentran siete presidentes municipales en funciones, según los datos proporcionados por las autoridades federales.

Por último, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de México. Asimismo, reiteró que se mantiene una política de cero impunidad frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales.

¿En qué estados se ha implementado el Operativo Enjambre?

Hasta ahora, las investigaciones y detenciones relacionadas con el “Operativo Enjambre” han alcanzado al menos 10 estados del país. Entre las entidades señaladas están:

Chiapas

Estado de México

Morelos

Sinaloa

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Tamaulipas

Nayarit

Aguascalientes

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