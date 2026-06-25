Nayarit reunirá a jóvenes y expertos en foro mundial de turismo

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Nayarit será sede del Future Leaders in Tourism Summit Nayarit 2026, un foro internacional que busca impulsar a las nuevas generaciones que encabezarán la industria del turismo en México.

Durante una entrevista en A las Nueve en UNO, el secretario de Turismo del estado, Juan Enrique Suárez del Real, explicó que el encuentro reunirá a jóvenes, especialistas, empresarios e instituciones educativas para reflexionar sobre el futuro del sector.

Tecnología, innovación y certificaciones, entre los ejes del encuentro

El funcionario detalló que el foro abordará temas relacionados con estadística, uso de tecnología, inteligencia artificial, certificaciones e idiomas. El objetivo es que los jóvenes conozcan herramientas para fortalecer su preparación profesional y responder a los retos del turismo.

Además de las conferencias, el foro de Nayarit contempla espacios de networking con empresarios y apoyos para que jóvenes emprendedores desarrollen proyectos dentro del sector del turismo este 2026.

El evento se llevará a cabo en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas y será gratuito para quienes deseen asistir.

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