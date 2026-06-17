¿Regular la inteligencia artificial? La discusión apenas comienza

GENERANDO AUDIO...

La presidenta abordó dos temas que marcarán el futuro de la sociedad: el tiempo que las personas pasan frente al celular y la necesidad de discutir una regulación para la inteligencia artificial.

“Pasamos alrededor de siete horas y media al día pegados al celular.”

En esta opinión, Pamela Cerdeira reflexiona sobre cómo el uso de los dispositivos móviles consume gran parte del día, muchas veces impulsado por algoritmos diseñados para captar nuestra atención, mientras que el debate sobre la IA enfrenta el dilema entre fomentar la innovación o establecer límites éticos.

¿Está México listo para tomar una decisión?

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNO TV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.