FGR asegura más de un millón de litros de hidrocarburo en Nuevo León

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Decomisan más de un millón de litros de combustible en Nuevo Leon. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de un millón de litros de posible hidrocarburo ilegal en un predio ubicado en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, como parte de un operativo coordinado con fuerzas federales.

El aseguramiento se realizó tras labores de inteligencia que permitieron identificar un inmueble presuntamente utilizado para el almacenamiento irregular de combustible.

Con labores de inteligencia se pudo identificar un predio utilizado para el almacenamiento de probable combustible ilegal, en Cadereyta, Nuevo León, por lo que la #FGR en coordinación con la @SSPCMexico, con el apoyo de la @Defensamx1 y la @GN_MEXICO_, aseguraron más de un millón… pic.twitter.com/3sPEeYPaz7 — FGR México (@FGRMexico) May 29, 2026

Trabajo en conjunto en operativo federal de Cadereyta

La diligencia de cateo fue encabezada por el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

El operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal pericial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en un predio localizado sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez.

¿Qué se aseguró en el inmueble?

Como resultado de la intervención, las autoridades federales aseguraron:

Aproximadamente 671 mil litros de hidrocarburo

Cerca de 400 mil litros de líquidos de características similares (color negro y amarillo)

Tractocamiones y autotanques

Frac tank y dollys

Alrededor de 409 cubitanques

Silos de almacenamiento vertical

Remolque de plataforma

Motobombas y montacargas

Plantas de luz con remolque

En conjunto, el volumen asegurado supera el millón de litros, lo que lo convierte en un decomiso relevante en la región.

Investigación en curso

El inmueble y todo el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar responsabilidades.

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas hasta el momento, pero indicaron que las indagatorias seguirán para proceder conforme a derecho contra quien o quienes resulten responsables.

Combate al robo de hidrocarburos

Este tipo de operativos forman parte de las acciones del Gobierno federal para combatir el robo y almacenamiento ilegal de combustibles, una actividad que representa riesgos para la población y pérdidas económicas.

La FGR reiteró que mantendrá la coordinación con distintas dependencias para identificar y desarticular redes vinculadas al manejo ilícito de hidrocarburos.

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