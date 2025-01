La madre de una niña con Trastorno del Espectro Autista (TEA) denunció la falta de inclusión en las atracciones del Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con la denunciante, en el Paseo Santa Lucía no hay una fila de rápido acceso para gente que lo necesite, como personas con discapacidad o de la tercera edad.

Michelle Franks, usuaria de TikTok, acudió con toda su familia al Paseo Santa Lucía a un recorrido en bote que es una de las atracciones más populares del Parque Fundidora. Debido a su popularidad, y a que eran vacaciones, la fila para subir era de aproximadamente de una hora.

Porque Michelle tiene una hija con TEA, le preguntó a una de las empleadas del lugar si existía algún tipo de acceso rápido para su niña con autismo, ya que ella no tiene la paciencia para estar esperando por más de una hora. La trabajadora le contestó que “si se quiere subir al bote, haga la fila como todos los demás”.

“La entiendo, no lo tomo personal. Es muy difícil, a veces, explicar la situación a personas que no lo viven. No tienen un conocimiento, no tienen una educación sobre qué es el autismo”, mencionó Michelle en su video.