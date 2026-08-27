Olor a gas y azufre activa operativo nocturno en varios municipios de Nuevo León

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Vecinos reportan malos olores. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León implementó un operativo de recorridos nocturnos para identificar el origen de los malos olores que se reportan en algunos municipios como Monterrey, García y Nuevo León.

Realizan recorridos para identificar origen de malos olores en Nuevo León

A principios de esta semana los habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey reportaron la presencia de fuertes olores, como a gas, azufre u orines de gato. Han pasado cuatro días desde que comenzaron los reportes y los fuertes olores siguen presentes.

Debido a esta situación, las autoridades de Nuevo León salieron a las calles para entrevistarse con los vecinos y levantar reportes. Según los afectados, el problema se intensifica durante la noche y las primeras horas de la mañana; también se menciona que han muerto pájaros debido a esta situación.

Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente del estado, informó que prácticamente se ha identificado el origen de los malos olores y a la brevedad se dará a conocer más información al respecto, junto al plan de acción para solucionar la problemática.

Hace un par de días, la propia Secretaría de Medio Ambiente emitió un comunicado para informar que la División Ambiental de esta dependencia se mantiene atenta a los reportes de los vecinos en las zonas afectadas y añadió que se han descartado riesgos para la población tras revisar los puntos señalados.

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