Suspenden carriles reversibles en Monterrey durante temporada navideña

Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Monterrey informó que, debido al poco flujo vehicular durante la temporada de fiestas navideñas y de fin de año, se suspenderán temporalmente los carriles reversibles en las principales avenidas de la ciudad. Esta medida comenzará a partir del próximo 25 de diciembre.

Mediante una publicación en redes sociales, se hizo oficial el anuncio de que los carriles reversibles se suspenderán de manera temporal en la ciudad de Monterrey. El motivo es la baja presencia de vehículos durante las vacaciones de fin de año.

A los automovilistas se les informa que la medida entrará en vigor desde el jueves 25 de diciembre y hasta el viernes 2 de enero de 2026.

También se informa que, a partir del 28 de diciembre y hasta el 4 de enero de 2026, se suspende el carril reversible dominical que se instala en la Carretera Nacional.

Vialidades y horarios en los que se suspenderán los carriles reversibles

Por la mañana

Av. Paseo de los Leones , dirección poniente a oriente: de lunes a viernes, de 6:30 a 8:30 horas

, dirección poniente a oriente: de lunes a viernes, de 6:30 a 8:30 horas Av. Garza Sada: de lunes a viernes, de 6:30 a 8:00 horas

de lunes a viernes, de 6:30 a 8:00 horas Av. Chapultepec: de lunes a viernes, de 6:30 a 9:30 horas

de lunes a viernes, de 6:30 a 9:30 horas Av. Morones Prieto: de lunes a viernes, de 6:30 a 10:00 horas

Por la tarde

Av. Paseo de los Leones, dirección oriente a poniente: de lunes a viernes, de 16:30 a 21:00 horas

