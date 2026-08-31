Accidente de camión de la Marina en Oaxaca deja 4 lesionados

GENERANDO AUDIO...

Elementos de la SEMAR. Foto: Cuartoscuro

Un camión de la Secretaría de Marina sufrió un accidente la noche de este domingo en la carretera Panamericana, a la altura de La Ventosa, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Cuatro elementos de la Marina resultaron lesionados.

El accidente ocurrió en el paraje La Ciénega, donde la unidad se salió de la carretera y terminó entre la maleza. Hasta el momento se desconocen las causas del percance.

Camión de Marina se sale de carretera en Oaxaca

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Juchitán acudieron al lugar para rescatar y atender a los cuatro elementos lesionados. Posteriormente, fueron trasladados a una unidad médica para recibir atención. No se informó la gravedad de sus lesiones.

El accidente ocurrió en una zona donde actualmente se realizan trabajos de rehabilitación carretera en el tramo La Ventosa-La Venta.

Ahora, las autoridades deberán determinar las causas que provocaron que el camión de la Marina saliera de la carretera.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.