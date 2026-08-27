Detienen a “Duck”, síndico municipal de Oaxaca de Juárez, por presuntos vínculos con ladrones de vehículos

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Detienen a síndico municipal ligado a ladrones de vehículos. Foto: FGE Oaxaca.

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que detuvieron al síndico municipal de Oaxaca de Juárez por presuntos vínculos con ladrones de vehículos. De acuerdo con sus investigaciones, está relacionado con una red criminal.

Síndico municipal de Oaxaca de Juárez es detenido

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, su personal, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, detuvieron al síndico municipal de Oaxaca de Juárez identificado como R.R.P., alias el “Duck”, quien estaría vinculado a una red dedicada a robo de vehículos en la Zona Metropolitana de la entidad.

Por esta razón, las autoridades oaxaqueñas lo acusan por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo específico.

Funcionario estaría involucrado en red dedicada al robo de vehículos

Según las investigaciones ministeriales, quien fuera síndico de Oaxaca de Juárez estaría involucrado con una red delictiva dedicada al robo, alteración y venta de vehículos robados que operaba en la Zona Metropolitana del estado.

A partir de los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, un juez de control libró la orden correspondiente, con lo que las fuerzas de seguridad estatales y federales pusieron al detenido a disposición de la autoridad judicial para que determine su situación jurídica.

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca refrenda su compromiso de aplicar la ley con estricto apego a derecho y sin distingos, reiterando el principio de cero impunidad en cualquier conducta ilícita, sin importar que quien la cometa sea un servidor público”, indican por último las autoridades oaxaqueñas.

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