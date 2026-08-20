Desarticulan a banda en Oaxaca que robaba vehículos en al menos cinco estados con un escáner de códigos

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Banda robaba vehículos con escáner de códigos en Oaxaca. Foto: Pexels.

Autoridades de Oaxaca dieron a conocer que lograron desarticular a una banda dedicada a robar vehículos con ayuda de un escáner de códigos. Al respecto, señalaron que estos criminales también operaban en otros estados del país como Puebla y Michoacán.

Detienen a banda que robaba vehículos en Oaxaca

Fue la Fiscalía General de Oaxaca la que informó a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que detuvieron a integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos, principalmente de camionetas Toyota Tacoma y RAV4 con ayuda de un escáner de códigos.

Al respecto, las autoridades oaxaqueñas indicaron que tras investigaciones que llevaron a cabo entre junio y agosto de este 2026, lograron identificar patrones en los robos, así como establecer un posible esquema de operación de esta banda en los siguientes cinco estados:

Oaxaca

Puebla

Veracruz

Chiapas

Michoacán

¿Quiénes son los detenidos?

Luego de las investigaciones, personal de la Fiscalía de Oaxaca logró detener a dos sujetos identificados como G.S.A., originario de Tijuana, Baja California, y C.A.G.S., originario del estado de Guerrero, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

También agregaron que existe una tercera persona presuntamente involucrada en los robos de los vehículos, quien ya está plenamente identificada, pero cuya participación sigue siendo investigada. Sobre ésta, añadieron que sería de origen estadounidense.

Igual las autoridades oaxaqueñas destacaron que los robos que investigaron ocurrieron en diferentes puntos de Oaxaca de Juárez y su zona metropolitana, como en el Ejido Guadalupe Victoria, colonia Volcanes, Siete Regiones, colonia Miguel Alemán, Santa María Ixcotel y FOVISSSTE.

Y también destacaron que identificaron un vehículo Mitsubishi azul que presuntamente era utilizado por los ladrones para trasladarse hasta los lugares donde se encontraban los vehículos objetivo.

Así robaban los vehículos con un escáner de códigos

Según la Fiscalía de Oaxaca, la banda primero identificaba los vehículos que querían robar. Después de esto, usaban un inhibidor y una llave especializada para acceder a las unidades.

Ya estando adentro, utilizaban un escáner para conectarlo al puerto OBD de los automóviles para presuntamente clonar los códigos y reprogramar los sistemas de arranque. “Este procedimiento permitía encender los vehículos en pocos minutos, sin activar alarmas y sin ejercer violencia contra las víctimas”, explican las autoridades.

Igual identificaron que estos dos ladrones operaban principalmente durante la madrugada, principalmente entre las 03:00 y las 05:00 horas.

Llevaban los vehículos a Puebla

Ya para finalizar, la Fiscalía de Oaxaca también señaló que la principal línea de investigación es que después de robar las camionetas, las trasladaban a Puebla, donde presuntamente modificaban sus datos de identificación para venderlas.

Las autoridades estatales aseguraron que mantienen las investigaciones para determinar la posible participación de los detenidos en otros robos.

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