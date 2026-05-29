Bloqueos CNTE Oaxaca hoy: puntos afectados este 29 de mayo de 2026

GENERANDO AUDIO...

La CNTE se moviliza en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lleva a cabo nuevas movilizaciones y bloqueos en Oaxaca este viernes 29 de mayo de 2026, como parte de sus protestas y plantón magisterial. Siguiendo su convocatoria difundida en redes sociales, las acciones comenzaron a las 11:00 de la mañana y afectan distintos puntos estratégicos del estado.

Entre los lugares donde se realizan bloqueos, se encuentran los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca en la zona de Valles Centrales.

¿Qué dice la convocatoria de la Sección 22?

En el cartel difundido por el magisterio se advirtió que las protestas continuarían mientras no exista una respuesta favorable a sus demandas.

“¡Si no hay solución, seguiremos en plantón!”, señala el mensaje publicado por la Sección 22.

Las movilizaciones forman parte de la jornada de protestas que mantiene la CNTE en Oaxaca y otros estados del país, donde los docentes exigen atención a temas laborales, salariales y educativos.

Puntos donde advirtieron afectaciones en Oaxaca

Los bloqueos anunciados fueron los siguientes:

Caseta de Huitzo: regiones Cañada y Mixteca

Instalaciones de Pemex: Istmo, Sierra y Tuxtepec

Aeropuerto de Oaxaca: Valles Centrales

Por esta razón, las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, anticipar traslados y considerar rutas alternas ante posibles afectaciones viales y retrasos en accesos carreteros y vuelos.

Ya tomaron el Aeropuerto de Oaxaca

En su quinto día de movilizaciones, maestros de la Sección 22 tomaron el Aeropuerto Internacional de Oaxaca para presionar durante la mesa de negociación que sostiene este viernes la dirigencia nacional de la CNTE con el Gobierno federal.

Como lo hicieran el pasado martes, los maestros disidentes instalaron sus campamentos en la entrada principal a la terminal aérea y obstruir la circulación vehicular y peatonal.

Decenas de pasajeros permanecen formados en espera de que las autoridades aeroportuarias les brinden información. En algunos la desesperación por perder sus vuelos es notable.

La toma comenzó a las 11:00 de la mañana de este jueves, y se mantendrá, de acuerdo con los voceros de la Sección 22 en Oaxaca, hasta que termine la mesa de negociación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento