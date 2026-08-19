Rescatan a adolescente en Hidalgo; sujeto la engañó con una falsa promesa de matrimonio en Oaxaca

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Rescatan a adolescente engañada con falsa promesa de matrimonio. Foto: FGE Oaxaca

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que lograron rescatar a una adolescente, quien presuntamente fue secuestrada por un sujeto que le hizo una falsa promesa de matrimonio. Además, indicaron que también consiguieron detener al hombre en Hidalgo, quien fue acusado de privación ilegal de la libertad con fines sexuales.

Rescatan a una adolescente engañada con falsa promesa de matrimonio

La Fiscalía General de Oaxaca informó que localizó y rescató en el estado de Hidalgo a una mujer adolescente, quien fue privada de su libertad por un sujeto que presuntamente la engañó con una falsa promesa de matrimonio.

Según la carpeta de investigación de las autoridades oaxaqueñas, los hechos ocurrieron a principios de diciembre de 2025 en el Barrio San Nicolás, en el municipio de Santa Catarina Juquila, donde un sujeto se presentó ante la familia de la víctima para ofrecerle matrimonio y así poder llevársela.

Sin embargo, como recibió una respuesta negativa por parte de los familiares, el hombre amenazó con llevársela a la fuerza. Fue así que en entre el 22 y 23 de diciembre de 2025, convenció a la adolescente de abandonar a su familia bajo engaños y luego la privó de su libertad para obligarla a brindar servicios sexuales.

Encontraron a la víctima en Hidalgo, donde también detuvieron al sujeto

Por todo esto, los familiares de la adolescente presentaron una denuncia, con lo que las autoridades de Oaxaca comenzaron trabajos de inteligencia y seguimiento ministerial a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.

Entonces, la Fiscalía de Oaxaca ubicó a la víctima y al sujeto acusado de privarla de su libertad en el estado de Hidalgo. Gracias a la colaboración con las autoridades de esa entidad, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron rescatar a la adolescente.

Pero también consiguieron capturar a su presunto secuestrador, un hombre identificado con las iniciales Á. J. G. C., en cumplimiento a una orden de aprehensión correspondiente.

Detenido fue trasladado a Oaxaca y víctima recibió atención

La Fiscalía de Oaxaca informó por último que el imputado fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente para determinar su situación jurídica. Mientras que a la víctima le brindaron atención médica y psicológica.

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca refrenda su compromiso ineludible de aplicar todo el rigor de la ley contra quienes vulneren los derechos, la libertad y el libre desarrollo de las mujeres, niñas y adolescentes, haciendo uso de los mecanismos de coordinación interinstitucional para garantizar que ningún delito quede en la impunidad”, señalaron.

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