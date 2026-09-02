Detienen a sujeto que robó con violencia 63 teléfonos celulares en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca

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Detienen a sujeto que robó 63 celulares. Foto: FGE Oaxaca

Autoridades del estado de Oaxaca informaron que lograron detener a un sujeto que robó con violencia 63 teléfonos celulares de un establecimiento ubicado en el municipio de Zimatlán de Álvarez.

Sujeto robó con violencia 63 teléfonos celulares en Oaxaca

La Fiscalía General de Oaxaca (FGE) informó que ejecutó una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como H.O.G., quien es investigado por su probable participación en un robo con violencia cometido en un negocio de venta de teléfonos celulares y accesorios ubicado en Zimatlán de Álvarez.

Según las investigaciones de las autoridades ministeriales, los hechos ocurrieron el 9 de marzo de 2025, cuando una mujer trabajaba en el establecimiento ubicado en el Barrio San Lorenzo.

Fue entonces que un hombre entró al local aparentando realizar un pago para después amagar con una navaja a la empleada, además de atar sus manos y amordazarla.

Ya sometida la víctima, el sujeto robó 63 teléfonos celulares de distintas marcas que se exhibían en el establecimiento y huyó del lugar. De acuerdo con las averiguaciones este robo habría generado una afectación patrimonial estimada en aproximadamente 259 mil pesos.

Lo detuvieron y vincularon a proceso

Tras estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, comenzó las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y establecer la identidad de quien habría cometido el delito.

Fue después de las diligencias ministeriales y de investigación que las autoridades obtuvieron los datos necesarios para solicitar y ejecutar una orden de aprehensión contra H.O.G.

Entonces se llevó a cabo la audiencia de control, en la que un juez de control formuló imputación, por lo que el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso.

Por último, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que el imputado permanecerá sujeto a esta medida mientras se resuelve su situación jurídica.

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