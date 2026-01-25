Oaxaqueños votarán este domingo en la Revocación de Mandato de Salomón Jara

GENERANDO AUDIO...

Hoy se votará en la revocación de mandato de Salomón Jara. Fotos: Cuartoscuro

Más de 3 millones de oaxaqueños participarán este domingo 25 de enero de 2026 en la Revocación de Mandato en Oaxaca, donde decidirán la continuidad del gobernador Salomón Jara Cruz.

El ejercicio permitirá definir si el mandatario estatal continúa en el cargo durante los próximos tres años o si se le revoca el mandato por pérdida de confianza, conforme a la ley estatal.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informó que la lista nominal está integrada por 3 millones 132 mil 592 ciudadanos, quienes podrán emitir su voto durante la jornada.

Para este proceso, el órgano electoral prevé la instalación de 2 mil 815 casillas en todo el estado, destinadas a recibir la votación ciudadana.

Cómo será la votación de Revocación de Mandato

Durante la jornada, las personas recibirán una boleta con una sola pregunta sobre la permanencia del gobernador Salomón Jara Cruz en el cargo.

La boleta plantea si se revoca el mandato por pérdida de confianza o si el gobernador continúa hasta concluir su periodo constitucional.

El IEEPCO precisó que este ejercicio se realiza por primera vez en Oaxaca como un mecanismo de participación ciudadana.

Horario de apertura y cierre de casillas

Las casillas abrirán a las 08:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas, informó el IEEPCO.

El órgano electoral explicó que las casillas podrán cerrar antes si todas las personas inscritas en la lista nominal ya emitieron su voto.

Requisitos para participar en la jornada

Para votar en la Revocación de Mandato en Oaxaca, las personas deben contar con credencial para votar vigente y estar inscritas en la lista nominal.

También deben tener la ciudadanía oaxaqueña, conforme al artículo 23 de la Constitución local, según indicó el IEEPCO.

La ubicación de la casilla puede consultarse en el sitio oficial del instituto electoral estatal.

Observadores en la jornada de votación

El IEEPCO aprobó 3 mil 154 acreditaciones para personas observadoras durante la Jornada de Revocación de Mandato.

De ese total, mil 696 corresponden a mujeres y mil 458 a hombres, informó el instituto.

También participarán 13 personas con discapacidad, 722 personas indígenas, 11 afromexicanas y 24 integrantes de la diversidad sexual.

Además, 63 observadores provendrán de entidades como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Chiapas, entre otras.

Efectos legales de la Revocación de Mandato

Para que el resultado tenga carácter vinculante, deberá participar al menos el 40 % de la Lista Nominal de Electores de Oaxaca.

Este requisito se establece en la Ley de Revocación de Mandato estatal y en disposiciones de la Constitución local. El IEEPCO indicó que el cómputo y los resultados se realizarán conforme al marco legal vigente.

