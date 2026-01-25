Groenlandia recupera luz, agua y calefacción tras apagón por fuertes vientos

GENERANDO AUDIO...

Groenlandia recupera servicios tras fuertes vientos. Foto: AFP

La capital de Groenlandia, Nuuk, recuperó este domingo el suministro eléctrico, así como el servicio de agua y calefacción, luego de un apagón provocado por fuertes vientos, informó la empresa encargada del abastecimiento, Nukissiorfiit.

La interrupción del servicio ocurrió el sábado alrededor de las 22:30 horas, cuando la ciudad, habitada por cerca de 20 mil personas, quedó completamente a oscuras. Nuuk depende en gran medida de una planta hidroeléctrica, lo que hizo más complejo el restablecimiento del servicio en medio de las condiciones meteorológicas adversas.

A través de un comunicado publicado en su página oficial de Facebook, Nukissiorfiit confirmó que a las 04:35 horas locales de este domingo se logró restablecer por completo el suministro.

Toda la ciudad cuenta nuevamente con suministro de electricidad, agua y calefacción. En Nukissiorfiit hemos trabajado para restablecer el servicio lo más rápido posible. Si alguien aún no tiene electricidad, puede llamar al tel. 54 15 22.

Vientos extremos causaron la falla eléctrica

Horas antes del anuncio oficial, la compañía explicó que el apagón fue consecuencia de un fallo en la transmisión eléctrica provocado por los fuertes vientos que afectaron a la región. Ante la emergencia, se activó una planta de respaldo, lo que permitió avanzar gradualmente en la recuperación del servicio sin reportes de daños mayores.

Durante la noche del apagón, autoridades locales mantuvieron monitoreo constante para evitar riesgos a la población, especialmente por las bajas temperaturas características del Ártico. No se reportaron personas lesionadas, ni evacuaciones.

Contexto de alerta y recomendaciones a la población

El incidente ocurre después de que el gobierno de Groenlandia difundiera un folleto de recomendaciones para que la población esté preparada ante situaciones de crisis. Entre ellas, podrían suceder fallas en servicios básicos o emergencias prolongadas.

Estas medidas preventivas cobraron mayor relevancia luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha reiterado en distintas ocasiones su interés en tomar el control de Groenlandia, incluso mencionando la posibilidad del uso de la fuerza, lo que ha generado inquietud política y social en la isla.

Aunque el apagón no está relacionado con la situación geopolítica, autoridades groenlandesas han insistido en la importancia de la preparación ciudadana, especialmente en un territorio donde el clima extremo puede afectar rápidamente los servicios esenciales.

Por ahora, Nukissiorfiit aseguró que el sistema opera con normalidad y que se mantiene la vigilancia preventiva ante posibles nuevas afectaciones por el clima.

