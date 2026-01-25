Arrestan a 86 manifestantes tras irrupción en cárcel de Londres por protesta de huelga de hambre

GENERANDO AUDIO...

Detienen a 86 por huelga de hambre en Londres. Getty/Ilustrativa

La policía británica informó este domingo que 86 personas fueron detenidas tras una intrusión en una cárcel de Londres, luego de que un grupo de manifestantes ingresara al recinto penitenciario HMP Wormwood Scrubs en apoyo a un preso que mantiene una huelga de hambre.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Londres, los hechos ocurrieron el sábado, cuando los manifestantes accedieron al perímetro de la prisión y se negaron a retirarse pese a las instrucciones de los agentes. Ante la negativa del grupo, las autoridades procedieron a realizar los arrestos por presunta intrusión.

La corporación señaló que durante la protesta se registraron incidentes que afectaron el funcionamiento del centro penitenciario. Según la información oficial, algunos de los manifestantes bloquearon los accesos utilizados por el personal, mientras que otros lograron ingresar a áreas restringidas dentro de uno de los edificios del penal.

Qué informó la policía sobre los arrestos

En un mensaje difundido en la red social X, la policía indicó que los manifestantes “impidieron la entrada y salida del personal penitenciario, amenazaron a los policías y algunos lograron entrar en la zona reservada al personal”. Las autoridades añadieron que todas las personas involucradas en estos hechos fueron detenidas en el lugar.

La Policía Metropolitana no detalló si los arrestados enfrentarán cargos adicionales ni precisó el tiempo que permanecerán bajo custodia, pero confirmó que las detenciones se realizaron conforme a los protocolos establecidos para este tipo de incidentes.

El penal donde ocurrió la intrusión

La prisión HMP Wormwood Scrubs se localiza en el oeste de la capital británica y es uno de los centros penitenciarios más conocidos de Londres. Las autoridades señalaron que, tras la intrusión, se restableció el control del recinto y se normalizaron las actividades internas.

La policía explicó que la intervención fue necesaria luego de que algunos manifestantes accedieran a zonas de uso exclusivo del personal, lo que representó una vulneración a las medidas de seguridad del penal.

Reacción del Ministerio de Justicia

Un portavoz del Ministerio de Justicia del Reino Unido calificó el incidente como “profundamente preocupante”. La dependencia no ofreció detalles sobre posibles cambios en los protocolos de seguridad tras lo ocurrido, pero confirmó que el caso se encuentra bajo revisión.

El preso en huelga de hambre

La organización Prisoners for Palestine informó que la protesta se realizó en apoyo a Muhammad Umer Jalid, quien permanece detenido en ese centro penitenciario y lleva más de dos semanas en huelga de hambre, según la asociación.

El grupo señaló que la movilización buscaba llamar la atención sobre la situación del detenido y exigir una respuesta de las autoridades judiciales.

Antecedentes de otros casos similares

En meses recientes, otros activistas iniciaron huelgas de hambre mientras esperan juicios por allanamiento y actos de vandalismo relacionados con acciones atribuidas a Palestine Action. Estos procesos se iniciaron antes de que la organización se prohibiera en el Reino Unido bajo la legislación antiterrorista.

De acuerdo con la información disponible, Jalid y otros detenidos negaron las acusaciones en su contra y solicitaron que los cargos se retiren.

