El “Bótox” y sus dos escoltas arriban al penal del Altiplano

Los Blancos de Troya eran liderados por el “Bótox”. Foto: Gabinete de Seguridad.

Durante las primeras horas de este domingo 25 de enero, autoridades federales trasladaron a César Alejandro “N”, alias el “Bótox”, y a sus dos escoltas al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Tras un operativo especial en el que participaron numerosos elementos de seguridad, el convoy custodió al líder criminal desde la Ciudad de México hasta el penal de máxima seguridad. Horas antes, en su audiencia inicial, el “Bótox” se declaró culpable de liderar el grupo delictivo “Los Blancos de Troya”. Además, reconoció su participación en extorsiones contra el sector limonero en Michoacán.

Las autoridades también trasladaron a dos escoltas

Durante este operativo de máxima seguridad, las autoridades también trasladaron a Eder “N” y Esteban “N”, presuntos escoltas del líder criminal.

Eder “N”, alias “El Greñas”, y César “N” enfrentan cargos por delincuencia organizada, portación de armas exclusivas del Ejército, posesión de cartuchos y cargadores, y delitos contra la salud. Por su parte, Esteban “N”, alias “El Pánico”, enfrenta cargos por estos últimos tres delitos.

A partir de ahora, el juez fijó un plazo de seis meses para realizar la investigación complementaria. Mientras tanto, los tres imputados cumplirán prisión preventiva en el penal del Altiplano.

