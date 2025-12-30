Velan a víctimas del Tren Interoceánico, entre ellos el periodista Israel Enrique Gallegos

| 12:46 | Redacción Uno TV | Uno TV | Rusvel Rasgado
Velan a víctimas del Tren Interoceánico.
Velan a víctimas del Tren Interoceánico. Foto: Rusvel Rasgado

Este martes iniciaron los sepelios de la mayoría de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado domingo y que dejó 13 fallecidos y 98 lesionados.

Velan a periodista víctima del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Entre las víctimas mortales se encuentra el periodista Israel Enrique Gallegos Soto, quien murió en el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Él viajaba a bordo con su pareja, quien aún se encuentra hospitalizada.

Este martes son velados sus restos y serán sepultados en Matías Romero, en el estado de Oaxaca, de donde era originario.

Israel Enrique Gallegos trabajaba para El Heraldo Radio. La familia informó que han recibido todo el apoyo del Gobierno federal para los gastos funerarios.

Se descarrila tren del Corredor Interoceánico en Oaxaca, hay 15 lesionados
Foto: Cuartoscuro

Comenzó la entrega de cuerpos a familiares

Desde el lunes 29 de diciembre por la tarde comenzó la entrega de los cuerpos de las personas que fallecieron en el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

La entrega de los restos a los familiares de las víctimas continúa este martes. Al respecto, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que algunos de los cuerpos serán enviados a Veracruz y Mexicali, de donde eran originarias algunas de las personas fallecidas en el accidente.

Veintitrés personas continúan hospitalizadas, y algunos heridos, por su gravedad, han sido trasladados a la ciudad de Oaxaca, entre ellos una menor de edad enviada ayer al Hospital de la Niñez de la capital del estado.

