Alertan presencia de cocodrilos en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa

Autoridades lanzan alerta por la presencia de cocodrilos en algunas comunidades costeras del estado de Oaxaca. Por esta misma razón, colocaron letreros informativos para pedir a los locales y a los visitantes que tengan precaución y se eviten incidentes con estos animales.

Alerta por cocodrilos en costas de Oaxaca

Fue la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la que lanzó una alerta tanto en su página como en sus redes sociales oficiales por la presencia de cocodrilos en comunidades de la costa del estado de Oaxaca.

Sí, las autoridades advierten que se han dado avistamientos de estos animales justo en las comunidades del municipio Santa María Tonameca, en el estado de Oaxaca, por lo que decidieron también instalar algunos letreros informativos para prevenir emergencias en estos lugares.

Letreros alertan presencia de cocodrilos. Foto: Profepa.

“De esta manera, la Profepa busca prevenir accidentes, proteger a la población y reforzar la protección de esta especie fundamental de los ecosistemas costeros de Oaxaca”, se lee en una publicación de la Profepa.

Prohíben nadar o pescar en las costas de Oaxaca donde hay cocodrilos

Como les contábamos, la Profepa decidió instalar ocho letreros informativos para alertar la presencia de cocodrilos en distintas comunidades del municipio de Santa María Tonameca, en Oaxaca.

Esto para prevenir emergencias ambientales y reducir riesgos en la interacción entre personas y estos animales, así como para promover buenas prácticas durante las visitas al Área Natural Protegida Santuario Playa Escobilla.

“La instalación de estos materiales fue resultado de un acuerdo reparatorio en un caso por daños ambientales, mediante el cual se obtuvieron ocho letreros metálicos, con información relativa a la prevención de riesgos y la protección de la vida silvestre en ecosistemas costeros”, informó la Profepa en un comunicado.

Prohíben nadar y pescar por cocodrilos. Foto: Profepa.

Los letreros que se instalaron en las comunidades de Escobilla, Barra del Potrero, Guapinole y Ventanilla indican que está prohibido nadar o pescar para evitar accidentes por la presencia de los cocodrilos.

“¡No los captures, ni los mates! ¡No invadas su hábitat! ¡No te pongas en peligro!”, se lee en estos anuncios.

Esta información, aclararon, está dirigida tanto a las comunidades locales, como a los visitantes de estos lugares para alertarlos sobre la fauna silvestre del lugar y fomentar su respeto y conservación.

