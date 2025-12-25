GENERANDO AUDIO...

Una fuerte explosión de pirotecnia sacudió la localidad de Jalapa del Marqués, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la tarde de este jueves, dejando al menos dos personas fallecidas y una más lesionada, según reportes de Protección Civil del estado.

El incidente ocurrió en una tienda de abarrotes ubicada en el barrio Juárez, provocando alarma entre vecinos y transeúntes.

La explosión sorprendió a los habitantes

La detonación se generó presuntamente cuando una persona realizaba trabajos de soldadura dentro de la tienda, donde se almacenaba pirotecnia. La fuerza del estallido sorprendió a los habitantes de la vivienda contigua y levantó una intensa humareda que se pudo ver a kilómetros de distancia.

Cuerpos de auxilio y seguridad federales, estatales y municipales acudieron de inmediato para controlar el incendio, auxiliar a los heridos y asegurar la zona.

“La prioridad fue atender a las personas afectadas y evitar riesgos adicionales para la población”, indicaron fuentes de Protección Civil.

Protección Civil y autoridades advierten sobre pirotecnia

Tras el incidente, las autoridades recordaron que la manipulación y almacenamiento de pirotecnia en viviendas puede ser mortal. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos enfatizó:

“No manipulen pirotecnia, eviten su almacenamiento en casas y reporten actividades irregulares”, con el objetivo de prevenir tragedias similares.

