Se descarrila Tren Interoceánico. Cuartoscuro

Un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló en Oaxaca, a la altura de la comunidad de Nizanda, sobre la Línea Z, informó la Secretaría de Marina a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información difundida, en el tren viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, quienes se encontraban a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros al momento del incidente.

El Corredor Interoceánico detalló que el evento ferroviario involucró el descarrilamiento de la máquina principal, sin que hasta el momento se hayan proporcionado más datos sobre las causas del suceso o posibles afectaciones adicionales.

Atención a pasajeros tras el descarrilamiento

La administración del Corredor Interoceánico señaló que, desde el primer momento, se activaron los protocolos para brindar atención inmediata a las personas usuarias que viajaban en el tren.

Asimismo, indicó que se mantiene coordinación con las autoridades locales para atender el incidente y garantizar la seguridad de quienes se encontraban a bordo, así como para realizar las acciones necesarias tras el descarrilamiento.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o evacuaciones, y la autoridad no ha emitido un reporte adicional sobre el estado de salud de los pasajeros y la tripulación.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que se activaron los protocolos necesarios para brindar atención médica a los afectados.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también se sumó a los trabajos de rescate:

“Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información.”

Investigación técnica del evento ferroviario

El organismo federal explicó que, de manera paralela a la atención a los usuarios, se lleva a cabo el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente, con el objetivo de esclarecer las condiciones en las que ocurrió el descarrilamiento.

Este proceso permitirá determinar los factores que derivaron en el incidente registrado en la Línea Z, una de las rutas que forman parte del proyecto ferroviario del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Información se ampliará por canales oficiales

El Corredor Interoceánico precisó también que, conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información a través de los canales oficiales, con el objetivo de mantener informada a la población.

La institución subrayó que la difusión de información se realizará con responsabilidad y transparencia, una vez que se concluya la recopilación de los datos técnicos y operativos del evento ferroviario.