Video: trabajador usa gas LP para evitar robo y termina herido de bala

Empleado de Gas LP frustra asalto y resulta herido. Foto: Cuartoscuro/Gettyimages

Un intento de asalto a una empresa de gas LP en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, dejó como saldo a un empleado herido por arma de fuego, luego de que intentara evitar el robo utilizando el propio gas para repeler a los agresores.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles y violencia explícita. Se recomienda discreción:

Enfrentamiento con los asaltantes

De acuerdo con la el video difundido en X, dos sujetos armados arribaron al establecimiento y amagaron a los trabajadores. En respuesta, uno de los empleados decidió rociar gas contra los presuntos delincuentes con la intención de disuadirlos, lo que derivó en un forcejeo.

En la grabación se observa cómo el trabajador lanza el gas mientras otro empleado corre de un lado a otro ante el riesgo que representaba el arma de fuego que portaba uno de los asaltantes.

Más empleados resultan lesionados

En las imágenes también se aprecia la intervención de un tercer trabajador, quien se sumó al intento por detener el asalto y habría resultado con una herida en la cabeza tras derribar a uno de los agresores, mientras continuaba el enfrentamiento con el segundo asaltante armado.

Disparos durante el asalto

Durante el forcejeo, el agresor que portaba el arma accionó su pistola en al menos ocho ocasiones contra el empleado que rociaba el gas. De esos disparos, uno logró impactar en la pierna del trabajador.

Sin reporte oficial de detenidos

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud actualizado de los trabajadores lesionados. Las autoridades no han emitido un comunicado detallando el seguimiento del caso.

