Captan impresionante estrella fugaz cerca del volcán Popocatépetl

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Se captó una estrella fugaz cerca del Popocatépetl. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una impresionante estrella fugaz fue captada mientras surcaba los cielos cercanos al volcán Popocatépetl. Una de las cámaras de vigilancia del coloso registró el momento exacto en que ocurrió el fenómeno natural.

Video de la estrella fugaz cerca del volcán Popocatépetl

El sorprendente video fue compartido por la cuenta @webcamsdemexico, donde se aprecia al fenómeno dejar una brillante estela de luz a su paso.

¡Vean esto por favor!

Brillante y espectacular estrella fugaz captada por la cámara que vigila al #volcán #Popocatépetl. El cielo nunca deja de dar sorpresas ¿Alguien la vio con sus propios ojos?



Vistas #Altzomoni y #Tlamacas. Gracias #CENAPRED #explosión #pulsoeruptivo… pic.twitter.com/GPU5IMFXnz — Webcams de México (@webcamsdemexico) May 29, 2026

Este tipo de fenómenos suele observarse en las inmediaciones del volcán Popocatépetl. Además, en algunas ocasiones, usuarios aseguran haber captado objetos voladores no identificados, conocidos popularmente como ovnis.

¿Qué es una estrella fugaz?

Una estrella fugaz no es realmente una estrella. Se trata de un fenómeno luminoso que ocurre cuando un fragmento de roca o polvo espacial, conocido como meteoroide, entra a gran velocidad en la atmósfera terrestre.

Al rozar con el aire, el objeto se calienta y se desintegra, produciendo una brillante estela de luz que puede observarse durante unos segundos en el cielo. A ese destello se le conoce como meteoro, aunque popularmente se le llama estrella fugaz.

Algunos datos interesantes:

Pueden viajar a velocidades superiores a los 40 mil kilómetros por hora.

La mayoría se desintegra por completo antes de llegar al suelo.

Cuando un fragmento logra impactar la superficie terrestre, se denomina meteorito.

Son más frecuentes durante las llamadas lluvias de meteoros, como las Perseidas o las Gemínidas

Por ello, el fenómeno captado cerca del volcán Popocatépetl corresponde al paso de un meteoro que produjo una intensa estela luminosa en el cielo.

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