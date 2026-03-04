Cierre de la autopista México-Puebla por obras del Trolebús Chalco-Santa Martha

En la México-Puebla se cerrará por obras. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las obras en la autopista México-Puebla continúan, por lo que este 4 y 5 de marzo se cerrará un tramo debido a la instalación de una estructura metálica en el kilómetro 20 con dirección a Puebla.

¿Qué se sabe del cierre en la México-Puebla?

En un comunicado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que el cierre se realizará en el kilómetro 20.

“Las obras iniciarán el miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas con el desvío de la circulación a carriles centrales y concluirán a las 5:00 horas del jueves 5 de marzo. Adicionalmente, se realizará un cierre temporal a la circulación de las 00:00 a las 01:00 horas del jueves 5 de marzo de 2026”.

Por ello, Capufe recomendó a los usuarios anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución, reducir la velocidad al aproximarse a la zona y tomar vías alternas en caso necesario.

“Agradecemos su comprensión ante las molestias que estas actividades puedan ocasionar. Las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar mayor fluidez y seguridad”.

  • Finalmente, Capufe indicó que, en caso de dudas o para reportar algún percance, los usuarios pueden comunicarse al 074 o a través de su cuenta de X.

