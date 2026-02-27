Alcalde de Chignahuapan huye de medios tras video donde aparece con supuesto fajo de billetes

GENERANDO AUDIO...

El alcalde de Chignahuapan escapó de los medios. Foto: Getty Images / Ilustrativa

En Puebla, luego de que se difundiera un video en el que el presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, aparece junto a su pareja con un presunto fajo de billetes, el edil evitó responder a la prensa y se retiró del lugar.

Video de la huida del alcalde de Chignahuapan

En el metraje se observa a Juan Rivera durante la presentación de la Feria de Puebla 2026. Al ser abordado por medios de comunicación, decidió no responder a ninguna pregunta. “Un minuto nada más antes de que ingrese”, dijo uno de los reporteros.

Rivera se negó a contestar y se dirigió apresuradamente hacia la zona de invitados. “¿Por qué se va, alcalde?”, insistió el periodista. Una reportera también lo cuestionó: “Preguntarle sobre el video difundido en redes sociales, ¿cuál es su opinión?”.

El medio Los Titulares compartió el clip de la huida.

El político, visiblemente molesto, aceleró el paso y entró para tomar su asiento en la presentación de la Feria de Puebla 2026.

Video del presunto fajo de billetes

Hace aproximadamente 10 días se viralizó un video en el que Rivera Trejo apareció regalando flores y un oso de peluche gigante a su esposa, mientras sostenía lo que parecía un fajo de billetes.

La publicación fue eliminada; sin embargo, un usuario logró descargar el video y posteriormente lo compartió en redes sociales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.