Tragedia en la autopista Siglo XXI: choque frontal deja cuatro muertos y siete heridos

Accidente en la autopista Siglo XXI. Foto: Genaro Zepeda

Un fatal accidente registrado la mañana de este viernes sobre la autopista Siglo XXI dejó saldo de cuatro personas sin vida y siete más lesionadas, luego de un choque frontal ocurrido a la altura del kilómetro 13, a unos 500 metros de la caseta de cobro en el municipio de Atlixco, Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil compacto color negro, con placas del estado de Morelos, intentó realizar una maniobra de rebase; sin embargo, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra una camioneta tipo Suburban en la que viajaban vendedores de cecina.

Paramédicos confirmaron en el sitio el fallecimiento de tres hombres y una mujer, quienes viajaban en el automóvil y presuntamente se dirigían hacia el municipio de Cuautla.

El choque provocó severos daños en ambas unidades y movilizó a cuerpos de emergencia de la región.

En la camioneta Suburban viajaban varias personas quienes resultaron con lesiones de diversa consideración. En total, siete fueron reportadas lesionadas, entre ellas dos niñas que quedaron prensadas entre los fierros retorcidos.

Paramédicas de la corporación Star Life realizaron maniobras de rescate y brindaron atención prehospitalaria a las menores, quienes afortunadamente fueron reportadas estables.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal de Proximidad de Caminos, quienes se encargaron de abanderar la zona y coordinar el flujo vehicular para evitar otro incidente.

Asimismo, paramédicos y bomberos del municipio de Atlixco trabajaron en las labores de rescate de los cuerpos de las víctimas debido a que quedaron prensadas.

Peritos y autoridades correspondientes realizaron las diligencias para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones que permitan determinar con precisión las causas del accidente.

El hecho generó afectaciones a la circulación en la autopista Siglo XXI durante varias horas, mientras se desarrollaban las maniobras de auxilio y retiro de las unidades siniestradas.

Este trágico accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos de realizar maniobras indebidas como el rebase en carreteras de alta velocidad, una de las principales causas de percances fatales en las autopistas.

