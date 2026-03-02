Detienen a 3 presuntos extorsionadores en Puebla; cobraban piso en Mercado Morelos

GENERANDO AUDIO...

En Puebla detuvieron a presuntos extorsionadores. Foto: SSP-Puebla

Tres personas presuntamente vinculadas con el delito de cobro de piso en el Mercado Morelos fueron detenidas durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) y la Secretaría de Marina (Semar).

¿Cómo detuvieron a los supuestos delincuentes en Puebla?

La acción se derivó de diversas denuncias realizadas a las líneas 911 y 089, en las que se alertó sobre actividades ilícitas relacionadas con extorsión en la zona, indicó la SSP de Puebla en un comunicado.

Los detenidos fueron identificados como Ervin James “N”, de 29 años y de origen colombiano; Alfredo Frank “N”, de 24 años; y Ana Paola “N”, de 24 años. Además, se presume que estarían relacionados con la distribución de drogas.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Vista Hermosa, donde fueron asegurados envoltorios con posible droga, dinero en efectivo, cartuchos útiles, un arma de fuego corta y un vehículo con placas del estado de Chihuahua.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a que, en caso de reconocer a estas personas como probables responsables de otros delitos, presenten la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

El Gobierno del Estado de Puebla informó que continuará fortaleciendo las acciones para combatir los delitos que afectan el patrimonio y la tranquilidad de las familias.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.