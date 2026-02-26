Gobernador y fiscal de Puebla chocan por masacre en Huehuetlán El Grande

GENERANDO AUDIO...

En Huehuetlán El Grande loscalizaron 6 cuerpos. Foto: Especial

Hace unos días, en el municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, se localizaron seis cuerpos sin vida que presuntamente estarían relacionados con el crimen organizado, adelantó el gobernador Alejandro Armenta. Sin embargo, la fiscal Idamis Pastor no confirmó esa versión y hubo choque en sus declaraciones.

Contraste de declaraciones entre gobernador y fiscal

Durante el informe sobre lo ocurrido afuera del bar “Sala de Despecho”, que dejó tres personas muertas y cinco lesionadas, la fiscal Idamis Pastor indicó que aún no podía confirmar si el hallazgo en Huehuetlán El Grande estaba relacionado con la delincuencia organizada.

Al ser cuestionada por la prensa, señaló que las investigaciones continuaban

“El señor gobernador, yo no soy el señor gobernador, pero que adelante información, no sé por qué lo adelantó en su momento. Nosotros estamos haciendo las investigaciones pertinentes; tal vez por el caso que está sucediendo a nivel nacional pudo haber tenido información extraordinaria el señor gobernador, la cual es muy respetable, pero nosotros nos basamos en las investigaciones que hacemos; hasta el momento, no podríamos determinar que ese fuera el caso”, declaró.

Huehuetlán El Grande

De acuerdo con información preliminar, la mañana del 24 de febrero pobladores alertaron a la Policía Municipal sobre la presencia de cuerpos con signos de violencia. En el lugar fueron localizados cuatro hombres y dos mujeres con impactos de arma de fuego.

Autoridades estatales resguardaron la zona, donde se encontraron indicios balísticos. Se informó que el reporte no ingresó al 911 debido a la falta de cobertura telefónica en el área.

Ese día, Armenta indicó que se comunicó con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y sostuvo que se trató de un hecho relacionado con el crimen organizado.

“Se estima que se hizo una ejecución, también se estima que tiene que ver con delincuencia organizada; son temas que se atienden en los niveles que corresponden y estamos plenamente coordinados con las fiscalías, con Gobernación federal y con la Secretaría de Seguridad Pública federal”, afirmó.

