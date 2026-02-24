Masacre en Huehuetlán El Grande, Puebla: hallan a seis ejecutados

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, localizaron 6 ejecutados. Foto: Getty Images

En Puebla, seis personas fueron encontradas sin vida, con impactos de arma de fuego, la mañana del 24 de febrero de 2026 en el municipio de Huehuetlán El Grande. Los cuerpos, cuatro hombres y dos mujeres, presentaban signos de violencia.

¿Qué se sabe del caso en Puebla?

De acuerdo con información preliminar, pobladores alertaron a la Policía Municipal sobre la presencia de los cadáveres en la zona. Al acudir, los elementos confirmaron el hallazgo y solicitaron el apoyo de la Policía Estatal para asegurar el perímetro.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició las investigaciones correspondientes y realizó las primeras diligencias en el lugar, donde se localizaron indicios balísticos, indicó en un comunicado.

Autoridades informaron que en el área no hay cobertura telefónica, por lo que el reporte no ingresó a través del número de emergencias 9-1-1.

Crimen organizado inmiscuido en el caso

El gobernador de la entidad, Alejandro Armenta, aseguró que se comunicó con el presidente municipal y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En ese sentido, indicó que la ejecución tiene que ver con el crimen organizado.

“Se estima que se hizo una ejecución, también se estima que tiene que ver con delincuencia organizada, son temas que se atienden en los niveles que corresponden y estamos plenamente coordinados con las fiscalías y con Gobernación federal y con la Secretaría de Seguridad Pública federal”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.