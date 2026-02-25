Error en Día de la Bandera: izan el lábaro patrio al revés en acto oficial

GENERANDO AUDIO...

Acto cívico genera críticas al colocar al revés la Bandera. Foto: Cuartoscuro

Este 24 de febrero, en el marco del Día de la Bandera, se registró un incidente en el Parque de la Bandera, ubicado en la colonia La Paz, en la ciudad de Puebla, donde el lábaro patrio fue colocado de manera invertida durante el izamiento.

De acuerdo con los reportes, la Bandera de México fue instalada sin que, en un primer momento, se advirtiera el error. Posteriormente, personas que se encontraban en el sitio y usuarios en redes sociales detectaron que el símbolo nacional estaba al revés y comenzaron a difundir imágenes del hecho.

Las publicaciones generaron diversas reacciones, principalmente por tratarse de una fecha oficial dedicada a honrar uno de los principales símbolos patrios del país. El Día de la Bandera se conmemora cada año para reconocer la historia y el significado del emblema nacional, por lo que el incidente llamó la atención de ciudadanos.

Autoridades corrigen la colocación del símbolo nacional

Tras darse a conocer la situación, personal del parque y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla acudieron al lugar para realizar la corrección correspondiente.

Hasta el momento, no se ha informado si habrá alguna sanción o explicación formal sobre lo ocurrido; sin embargo, la situación quedó resuelta poco después de que se difundieran las imágenes en plataformas digitales.

El incidente se dio en el contexto de las actividades conmemorativas realizadas este 24 de febrero en distintos puntos del país, donde escuelas, instituciones y autoridades llevan a cabo ceremonias cívicas en honor al símbolo nacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.