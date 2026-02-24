Trabajos en la México-Puebla afectarán circulación este 24 y 25 de febrero

GENERANDO AUDIO...

En la México-Puebla se realizan trabajos. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En la autopista México-Puebla se realizan trabajos de mantenimiento en el kilómetro 28, los días 24 y 25 del presente mes, en un horario de 7:00 a 18:00 horas, por lo que habrá afectaciones a la circulación.

Afectaciones viales en el kilómetro 28 de la México-Puebla

En un comunicado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó sobre los trabajos; sin embargo, no reportó cierres totales, sino afectaciones temporales al tránsito en la zona debido al mantenimiento en la rampa de acceso al Paso Superior Vehicular, con dirección a Puebla.

“Se informa que los días 24 y 25 de febrero se realizarán trabajos de mantenimiento en la superficie de la rampa de acceso al paso superior vehicular, ubicada en el kilómetro 28 de la autopista México-Puebla. Las tareas se llevarán a cabo en un horario de 7:00 a 18:00 horas y generarán afectaciones temporales a la circulación, sólo en ese tramo”.

En ese sentido, Capufe pidió a los usuarios tomar precauciones y reducir la velocidad al aproximarse al área intervenida.

Para dudas o reportar eventualidades, los usuarios pueden comunicarse al 074 o consultar la cuenta oficial en X, antes Twitter, @CAPUFE, donde se brinda atención.

