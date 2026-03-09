Hallan restos desmembrados y embolsados en San Pablo Xochimehuacan, Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, localizaron bolsas negras con restos humanos. Foto: Uno TV

Este lunes se registró una intensa movilización policiaca tras el hallazgo de restos humanos desmembrados de dos personas al interior de bolsas negras para basura en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en Puebla.

Vecinos alertan de hallazgo en Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de localizar las bolsas sospechosas en la Segunda Calle Gasoducto Norte esquina con 23 de abril, en la colonia Nueva 13 de Abril.

Habitantes de la zona refirieron que, durante la madrugada, escucharon a mujeres pidiendo ayuda, además se percibieron disparos de arma de fuego.

Tras el reporte, se movilizaron elementos de Policía de la Ciudad y Policía Estatal. Al arribar al sitio, los uniformados de la unidad PE-2176 confirmaron el hallazgo y constataron que el área ya se encontraba acordonada por policías municipales de la unidad PDLC-463, quienes resguardaban la escena.

En el lugar fueron localizadas dos bolsas negras que contenían restos humanos desmembrados, por lo que, debido a las condiciones en que fueron encontrados, no fue posible determinar en ese momento el sexo de las víctimas ni identificar características físicas o señas particulares.

Podrían ser mujeres

No obstante, fuentes ministeriales adelantaron de manera preliminar que los restos podrían corresponder a dos mujeres, información que deberá ser confirmada por las autoridades mediante los estudios periciales correspondientes.

Posteriormente, policías municipales y estatales solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron las diligencias de levantamiento de los restos y la recolección de indicios en la zona.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarán a cabo los estudios forenses que permitan determinar la identidad de las víctimas y esclarecer las circunstancias de este hecho.

La Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este crimen. Éste se suma a la ola de hallazgos de personas desmembradas y embolsadas registradas en Puebla durante 2026.

