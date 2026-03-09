Colectivas feministas vandalizan inmediaciones de la Fiscalía de Puebla durante marcha del 8M

GENERANDO AUDIO...

Feministas protestan y vandalizan Fiscalía de Puebla. Foto: UnoTV

En el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas realizaron actos de protesta y vandalismo en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, luego de marchar por calles del centro.

De acuerdo con estimaciones preliminares, alrededor de dos mil mujeres participaron en la movilización que recorrió distintos puntos del centro de la ciudad hasta llegar al Boulevard 5 de mayo, desde donde se dirigieron al edificio central de la Fiscalía.

Protesta y daños en la Fiscalía

En el lugar, las manifestantes realizaron un mitin para exigir justicia por casos de feminicidio, desapariciones y violencia de género. Este 8M, durante la protesta, algunas participantes:

Realizaron pintas en la barda perimetral del inmueble

del inmueble

Rompieron cristales del edificio

del edificio Prendieron fuego a mobiliario urbano colocado en el exterior

Asimismo, encendieron fogatas en las que quemaron fotografías de presuntos feminicidas, acosadores y personas señaladas por violencia vicaria, como parte de acciones simbólicas de denuncia.

Feministas protestan y vandalizan Fiscalía de Puebla. Foto: UnoTV

Daños en paraderos y estaciones de transporte

Durante el trayecto de la movilización también se reportaron daños en paraderos de transporte público y en estaciones del sistema de transporte RUTA Puebla, principalmente con pintas y ruptura de cristales.

Ante la marcha, elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal desplegaron un operativo de seguridad para resguardar monumentos y edificios públicos a lo largo del recorrido.

Feministas protestan y vandalizan Fiscalía de Puebla. Foto: UnoTV

No hubo detenidos

A pesar de los daños registrados en mobiliario urbano y estructuras públicas, autoridades informaron que no se reportaron personas detenidas durante la jornada de protesta.

En la movilización del 8M participaron colectivos feministas, madres buscadoras, familiares de víctimas de feminicidio, integrantes del Frente Radical y organizaciones civiles, quienes reiteraron su exigencia de justicia, atención a víctimas y acciones más contundentes contra la violencia hacia las mujeres en Puebla.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.