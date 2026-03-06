Granizada atípica tiñe de blanco a municipios de Puebla

GENERANDO AUDIO...

Granizada tiñe de blanco a municipios de Puebla. Foto: Genaro Zepeda

Una granizada atípica sorprendió a habitantes de los municipios poblanos de Chilchotla, Guadalupe Victoria y La Fragua, donde la intensa lluvia acompañada de granizo cubrió de blanco los caminos, carreteras, calles y terrenos de cultivo.

El fenómeno meteorológico registrado la tarde y noche del jueves provocó escenas poco comunes en la región, ya que en cuestión de minutos el granizo se acumuló sobre la superficie, dejando paisajes similares a una ligera nevada.

Granizo provoca colapso de techumbre en escuela primaria

Uno de los incidentes más relevantes se registró en el municipio de La Fragua, donde la tormenta provocó acumulación de granizo y el colapso de la techumbre en la escuela primaria “Adolfo Ruiz Cortines”, ubicada en la localidad de Vista Hermosa.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil Municipal activaron los protocolos de atención y acudieron al sitio para evaluar la situación; las clases fueron suspendidas este viernes.

La zona fue acordonada de manera preventiva mientras se realizan revisiones estructurales.

Autoridades evalúan daños en viviendas y cultivos

Este viernes, autoridades municipales y de Protección Civil Estatal realizan recorridos en diversas comunidades para cuantificar posibles afectaciones en viviendas, infraestructura y campos de cultivo.

Cabe resaltar que esta es la primera granizada que provoca afectaciones en lo que va del 2026 en esta región, por lo que las autoridades mantienen monitoreo ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

