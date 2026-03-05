Auto sale volando del Periférico Ecológico en Puebla y termina calcinado; conductor sobrevive

GENERANDO AUDIO...

Un auto salió volando de Periférico Ecológico en Puebla. Foto: Genaro Zepeda

Un vehículo particular sufrió un aparatoso accidente la madrugada del jueves sobre el Periférico Ecológico, a la altura del kilómetro 16+700, en la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, Puebla, a pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Fuerte accidente en Periférico Ecológico en Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad tipo SUV Marca Mazda de cinco puertas circulaba en los carriles con dirección a la Recta a Cholula, sin embargo, al pasar a la altura del retorno del fraccionamiento La Vista, el conductor perdió el control y salió del camino.

Cae de 15 metros de altura en Puebla

La unidad cayó de aproximadamente 15 metros, quedando debajo del puente de la ciclovía, debido al impacto comenzó a incendiarse hasta quedar totalmente calcinada.

De milagro las bolsas del aire y el cinturón de seguridad evitaron que el conductor saliera proyectado, afortunadamente logró salir y ponerse a salvo. Elementos de grupos de emergencia y bomberos estatales acudieron al lugar para atender el siniestro y sofocar las llamas.

Una vez sofocado el fuego, policías estatales de proximidad de caminos aseguraron la zona y coordinaron el retiro del vehículo con personal de grúas, con el fin de evitar riesgos para los automovilistas y dar seguimiento a los procedimientos correspondientes.

El conductor quedó a disposición de la autoridad vial a fin de ligar o fincar responsabilidades por daños al mobiliario urbano.

