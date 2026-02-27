Tres detenidos por caso Tello Ruiz; fiscalías de Puebla y Tlaxcala trabajan en conjunto

GENERANDO AUDIO...

Caso Tello Ruiz: reportan tres detenidos. Foto: Genaro Zepeda

La Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, cumplimentó órdenes de aprehensión contra tres personas por su probable participación en la desaparición y asesinato del matrimonio conformado por Alexandro Tello y Karina de los Ángeles Ruiz.

Los cuerpos de las víctimas fueron localizados el pasado 20 de febrero de 2026 en la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala, tras haber sido reportados como desaparecidos un día antes.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro “N.”, Christian/Hugo “N.” y Miriam “N.”, quienes enfrentan cargos por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición de personas, feminicidio, homicidio calificado y encubrimiento.

Investigación conjunta tras hallazgo de los cuerpos

De acuerdo con las indagatorias, el matrimonio salió de su domicilio el 19 de febrero de 2026 con destino al estado de Tlaxcala, donde acudirían a una reunión previamente acordada. Posteriormente, perdieron comunicación con sus familiares, lo que derivó en el reporte de desaparición.

Un día después, ambos fueron hallados sin vida, lo que activó una investigación conjunta entre autoridades de Puebla y Tlaxcala.

Las investigaciones permitieron establecer que las víctimas habrían sido trasladadas a distintos puntos, donde presuntamente se concretó la agresión que derivó en su fallecimiento.

Aseguran vehículo y ponen a detenidos ante juez

La Fiscalía poblana informó que, tras recabar diversos datos de prueba, la autoridad judicial otorgó las órdenes de aprehensión, mismas que fueron ejecutadas por agentes de investigación.

Por su parte, la Fiscalía de Tlaxcala confirmó la detención de Hugo/Christian “N.” en Apizaco y de Alejandro “N.” en Tetla de la Solidaridad, además del aseguramiento de uno de los vehículos presuntamente utilizados en la comisión del delito.

El fiscal de la Zona Sur de Tlaxcala, Ismael Maldonado, señaló que las capturas fueron resultado de labores de inteligencia, trabajo de campo y gabinete realizadas por la Policía de Investigación, peritos y el Ministerio Público.

Los tres imputados ya fueron puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Caso generó consternación en Puebla

El caso generó profunda consternación entre la sociedad poblana, ya que las víctimas eran originarias de la ciudad de Puebla, y su desaparición movilizó a corporaciones de seguridad de ambas entidades.

Ambas fiscalías reiteraron que continuarán las investigaciones para esclarecer totalmente los hechos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.